Россиян за рубежом предупредили о блокировке Киевом ряда интернет-ресурсов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. МИД РФ предупредил граждан РФ о том, что украинские власти ввели запрет на доступ к некоторым интернет-ресурсам.

"Обратите внимание на введенный запрет доступа к интернет-ресурсам, позволяющим оставаться на связи, находясь за рубежом", — говорится в сообщении, которое опубликовано в Twitter Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов: Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие.

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.