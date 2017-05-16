Киев продлил санкции против Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян

Киев продлил на год санкции против руководителей МИА "Россия сегодня" — генерального директора Дмитрия Киселева и главного редактора Маргариты Симоньян. Соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован во вторник на его сайте.

Согласно документу, Киселеву продлен на один год "запрет на установление деловых контактов и остановка финансовых операций.

В отношении Симоньян также запрещен въезд на Украину сроком на один год.