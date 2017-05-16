Си Цзиньпин призвал Киргизию усилить совместную борьбу с терроризмом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху

ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Киргизии, где в августе прошлого года китайское посольство подверглось террористической атаке, заявил о необходимости усиления совместной борьбы с терроризмом, сообщает агентство Синьхуа.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принимал участие в форуме "Один пояс — один путь", который завершился в понедельник в Пекине.

"Китай и Киргизия являются важными силами обеспечения региональной безопасности и стабильности. Сторонам необходимо усилить сотрудничество в сфере безопасности и в борьбе с терроризмом, совместно поддерживать безопасность и стабильность двух стран и региона", — заявил Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что Китай поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Киргизии, а также избранный ею путь развития, направление внешней и внутренней политики.

Атамбаев в свою очередь поблагодарил Китай за многолетнюю поддержку и выразил готовность усилить сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сфере безопасности, а также активно участвовать в больших инфраструктурных проектах, сообщает Синьхуа.

Встреча двух лидеров прошла на фоне озабоченности, которую выразил Бишкек из-за ситуации с туристическими и деловыми визами гражданам Киргизии после того, как Пекин ужесточил условия их выдачи для введения контроля над деятельностью иностранцев на своей территории. МИД Киргизии получил заверения китайской стороны в том, что "ужесточение визового режима не направлено конкретно на граждан Кыргызской Республики, а призвано бороться против терроризма, экстремизма и сепаратизма, которые вынуждают КНР принимать особые меры предосторожности".

В августе прошлого года террорист-смертник, протаранив ворота посольства КНР в Бишкеке, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие взрывное устройство большой мощности, установленное в машине. Никто из дипломатических сотрудников не пострадал, ранения получили два гражданина Киргизии, работавших садовниками. Зданиям и сооружениям посольства был причинен значительный ущерб. После этого КНР на некоторое время полностью прекратил выдачу въездных виз киргизским гражданам.