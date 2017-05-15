Автор "плана" по снятию санкций с России заявил о запрете въезда на Украину

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, заявил, что ему запретили въезд в страну.

Ранее в понедельник профильный комитет Верховной рады утвердил проект постановления, которым предлагается досрочно прекратить депутатские полномочия Артеменко.

"Я не могу приехать сейчас на Украину, потому что официально получил информацию от миграционной службы, от пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины при использовании трех моих загранпаспортов. Конечно, я не могу быть сейчас в стране", — сказал Артеменко в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

Артеменко стал известен после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятия санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

По данным газеты, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном в СМИ "плане" по снятия санкций с РФ абсурдна.

Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "государственная измена". Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре. В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".