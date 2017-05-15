Белый дом насчитал 300 тысяч зараженных вирусом-вымогателем компьютеров

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (66)

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Эпидемия вируса-вымогателя заразила около 300 тыс компьютеров в 150 странах, но США пострадали незначительно, заявил журналистам советник по внутренней безопасности Белого дома Том Боссерт.

"Это глобальная атака… на сегодняшнее утро она достигла примерно 150 стран и повлияла более чем на 300 тысяч компьютеров", — сказал Боссерт. "Федеральные системы (США) не пострадали", — отметил он.

По словам Боссерта, он провел контакты с коллегами из Великобритании, которые "считают, что контролируют" распространение вируса.

Советник сказал, что компании в США пострадали в меньшей степени. "У нас есть небольшое число компаний, на которые повлиял вирус, включая FedEx", — сказал Боссерт.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в РФ, на Украине и Тайване.

В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.