Власти ФРГ призывают пострадавших от вируса WannaCry сообщить об атаках

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава немецкого федерального ведомства по защите информационной техники (BSI) Арне Шенбом призвал организации, пострадавшие от вируса WannaCry, поставить власти в известность о кибератаках.

"Мы призываем организации, затронутые (кибератаками – ред.), конфиденциально сообщить об этом BSI по надежным каналам связи", — заявил Шенбом во время встречи с коллегами из Австрии, Швейцарии и Люксембурга в Бонне.

Он также отметил, что WannaCry является "обновленным и настойчивым сигналом к тому, чтобы больше инвестировать в информационную безопасность".

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в РФ, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. Согласно новым данным Avast, по состоянию на понедельник было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.