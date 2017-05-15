ООН не зафиксировала кибератаки на свои информационные системы

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (62)

ООН, 15 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН не зафиксировала кибератаки на свои информационные системы, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

"Мы не слышали ни о каких ударах на наши IT-системы", — заявил Дюжаррик в понедельник.

Представитель ООН заявил о необходимости международному сообществу сосредоточиться на проблематике кибербезопасности. Это, по его словам, один из вопросов, который вызывает растущее беспокойство в мире "как с точки зрения криминальной активности, так и потенциального ведения войны в киберпространстве".

Руководитель французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар считает, что следует ожидать повторных кибератак по всему миру.