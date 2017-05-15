ООН, 15 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН не зафиксировала кибератаки на свои информационные системы, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.
"Мы не слышали ни о каких ударах на наши IT-системы", — заявил Дюжаррик в понедельник.
Представитель ООН заявил о необходимости международному сообществу сосредоточиться на проблематике кибербезопасности. Это, по его словам, один из вопросов, который вызывает растущее беспокойство в мире "как с точки зрения криминальной активности, так и потенциального ведения войны в киберпространстве".
Руководитель французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар считает, что следует ожидать повторных кибератак по всему миру.