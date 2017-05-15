Сын Трампа будет учиться в Епископальной школе в пригороде Вашингтона

Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп будет учиться в частной епископальной школе St. Andrew`s в пригороде Вашингтона, сообщил в понедельник директор школы.

"С разрешения семьи, мы подтверждаем, что Бэррон будет учиться в классе 2024 (год выпуска)", — говорится в письме директора St. Andrew's Episcopal School Роберта Козаски, адресованном родителям учащихся.

Первые слухи, о том, что сын первой четы Америки будет учиться не в Вашингтоне, как дети предшественников Трампа, а в частной школе St. Andrew's в Потомаке появились еще на прошлой неделе. Первыми об этом сообщали родители детей, посещающих школу, но администрация учебного заведения отказывалась давать комментарии, ссылаясь на конфиденциальность.

Первая леди США Меланья Трамп в понедельник также подтвердила окончательный выбор школы для сына: "Мы рады, что наш сын будет учиться в школе St. Andrew`s, известной своим разнообразием и академическими достижениями", — говорится в заявлении Первой леди США.

Стоимость годового обучения в St. Andrew's Episcopal School составляет около сорока тысяч долларов. Школа известна небольшим количеством детей в классах (на одного учителя в среднем приходится семь учеников) и гордится тем, что ее выпускники становятся студентами престижных вузов США. Бэррон Трамп пойдет в шестой класс и, как отмечает The Washington Post, сможет заняться в школе своим любимым видом спорта, гольфом.

Комплекс, в который входит среднее и старшее звено школы находится на густонаселенной улице Потомака в пригороде столицы. В отсутствии "пробок" от Белого дома до нее можно добраться в течении получаса, но в утренние и вечерние часы-пик дорога может занять около полутора часов. О том, как ежедневные поездки в школу и обратно Первого сына США повлияют на жизнь рядовых жителей, пока можно только гадать.

После избрания Дональда Трампа президентом США его семья продолжала жить в Нью-Йорке, что объяснялось необходимостью закончить сыну текущий учебный год. Ожидается, что супруга президента с сыном переедут в столицу летом после начала школьных каникул.

Предыдущие президенты, у которых были дети школьного возраста выбирали для них школы в пределах столицы: так, дочь Клинтон Челси и дочери Обамы Малия и Саша учились и заканчивают школу Sidwell Friends School, а дочь президента Джимми Картера Эми, как напоминает CNN, и вовсе училась в государственной школе в Вашингтоне.