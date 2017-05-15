Меркель заявила, что договорилась с Макроном "очень тесно работать вместе"

БЕРЛИН, 15 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном "очень тесно работать вместе".

"Большая честь для нас, что вы совершили сегодня ваш первый визит к нам, в Германию, в Берлин. Вы видите по числу присутствующих журналистов, что это вызывает интерес. Мы сегодня обменялись мнениями и договорились, что мы будем очень тесно работать", — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Макроном в Берлине, обращаясь к новому президенту Франции.