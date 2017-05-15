Главы МИД стран Евросоюза высказались за продление санкций против России

ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. Главы МИД ЕС высказались за продление санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский журналистам после заседания Совета глав внешнеполитических ведомств.
"Дискутировать не о чем", — заключил он.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. ЕС и США ввели санкции против отдельных граждан и компаний, а позже и против целых секторов российской экономики.
Москва, в свою очередь, считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.