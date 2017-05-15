Главы МИД стран Евросоюза высказались за продление санкций против России

ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. Главы МИД ЕС высказались за продление санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский журналистам после заседания Совета глав внешнеполитических ведомств.

"Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать", — заявил польский дипломат.

"Дискутировать не о чем", — заключил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. ЕС и США ввели санкции против отдельных граждан и компаний, а позже и против целых секторов российской экономики.

Западные лидеры заявляют, что сохранение антироссийских санкций зависит от выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Москва, в свою очередь, считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.