В Красном Кресте сообщили о росте числа жертв вспышки холеры в Йемене

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число жертв вспышки холеры в Йемене выросло до 180, в стране с конца апреля зафиксировано около 11 тысяч случаев заболевания, передает агентство Рейтер со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).

Ранее сообщалось о 115 погибших в результате эпидемии.

Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации оказать помощь для борьбы с эпидемией, чтобы избежать "беспрецедентной катастрофы", отмечает агентство Рейтер. Как сообщило йеменское агентство Saba, система здравоохранения в стране сильно пострадала из-за конфликта, продолжающегося в Йемене несколько лет, и не может справиться с проблемой.

Власти Йемена впервые сообщили о вспышке заболевания в октябре 2016 года. По данным ВОЗ, в районах, где высок риск заражения, проживают около 7,6 миллиона человек.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.