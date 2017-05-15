Житель Стамбула погиб в драке с беженцами из Афганистана и Сирии

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Гражданин Турции Рамазан Шахин скончался от ножевого ранения, полученного в драке между жителями Стамбула и беженцами из Сирии и Афганистана, сообщает в понедельник газета Hurriyet.

В Турцию за последние годы прибыли около 3 миллионов беженцев из Сирии и Ирака. В 10 турецких провинциях построены более 20 палаточных лагерей и контейнерных городков для беженцев из Сирии. Там есть школы, люди получают необходимую медицинскую помощь, продукты питания. Однако в них проживает лишь пятая часть беженцев, остальные рассредоточились по разным городам страны, что зачастую приводит к конфликтам между беженцами и местными жителями.

По информации издания, драка с участием нескольких десятков человек разгорелась накануне вечером после того, как группа сирийских и афганских мигрантов оскорбила в стамбульском округе Султангази местную жительницу. Шахин, пытавшийся разнять дерущихся, получил ножевое ранение, от которого позднее скончался в больнице.

Столкновения межу местными жителями и беженцами продолжились и в понедельник, когда прошли похороны Шахина, и прекратились лишь после вмешательства полиции, которая применила спецсредства для разгона толпы. Однако напряженность в районе все еще сохраняется.

По словам местных жителей, криминогенная обстановка в стамбульском округе Султангази серьезно ухудшилось после появления в нем большого числа беженцев, и столкновения с ними происходят здесь постоянно.