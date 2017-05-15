Протесты в Венесуэле привели к новым ранениям людей

Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла. Архивное фото

Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла. Архивное фото

МЕХИКО, 15 мая – РИА Новости. Силы правопорядка применили слезоточивый газ и дробь для разгона манифестантов вблизи от административного центра венесуэльского штата Карабобо города Валенсии, сообщил в понедельник мэр муниципии Сан-Диего Энсо Скарано.

"Идет расправа с мирной манифестацией на транспортной развязке Тригаль, есть раненые дробью женщины и многочисленные задержанные", — написал Скарано в своем микроблоге в Twitter.

#URGENTE Reprimen manifestación pacífica en el distribuidor el Trigal, mujeres heridas de perdigones y varios detenidos. pic.twitter.com/I5RYrHxHvO — ENZO SCARANO (@ENZOSCARANO) 15 мая 2017 г.

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В понедельник венесуэльская оппозиция проводит новую национальную акцию протеста против действий правительства президента Николаса Мадуро. В рамках этой акции люди временно перекрывают движение по автомагистралям во многих городах страны.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Общее число погибших за этот период, по разным оценкам, колеблется от 39 до 46 человек.