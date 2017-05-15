Белый дом подсветят голубым в память по погибших на службе полицейских

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Белый дом в понедельник вечером будет подсвечен голубыми огнями в память о погибших сотрудниках правоохранительных органов, распорядился президент США Дональд Трамп.

" В знак нашей благодарности несущим трудную службу офицерам правоохранительных органов Меланья и я посветим Белый дом голубым светом 15 мая", — говорится в опубликованном пресс-службой заявлении президента. Помимо этого, он распорядился, чтобы в понедельник национальные флаги над госучреждениями были приспущены и призвал рядовых американцев последовать этому примеру и приспустить флаги на их домах и лужайках.

В США 15 мая отмечают день памяти погибших на службе полицейских. По данным Белого дома, за минувший год на службе погибли 118 сотрудников правоохранительных органов, 66 из них стали жертвами преднамеренных атак, что на 40% выше, чем в 2015 году.