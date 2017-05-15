Латышам предрекли вымирание через 100 лет

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. При сохранении текущих уровней рождаемости и смертности латышей как нацию ждет неизбежное вымирание, рассказал демограф, глава рижского офиса Международной организации по миграции (МОМ) Илмарс Межс в интервью изданию Latvijas Avize.

© AP Photo / Virginia Mayo Исчезновение Прибалтики

"Когда в каждом новом поколении рождается меньше людей, чем в предыдущем, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это не может продолжаться вечно. Латвия потеряла за последние пять лет 92 000 человек, что составляет около пяти процентов численности населения. На основании этих данных можно прогнозировать, что нам осталось примерно сто лет", — сказал эксперт.

Демограф пояснил, что после восстановления независимости Латвии в течение 25 лет уровень рождаемости был значительно ниже, чем смертности. Так, в 2016 году смертей было на семь тысяч больше, чем новорожденных, а еще десять тысяч латышей эмигрировали в страны дальнего зарубежья. Еще через пять-десять лет уровень рождаемости заметно снизится, так как в стране будет намного меньше потенциальных родителей.

Межс отметил, что эту тенденцию еще можно изменить. "Если в каждой семье будет хотя бы два, а лучше три ребенка, то число латышей останется неизменным и через сто лет", — подчеркнул демограф.

По данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по числу уезжающих из страны жителей, а также по показателю смертности. Первую строчку занимает Литва.