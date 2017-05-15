Латышам предрекли вымирание через 100 лет

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. При сохранении текущих уровней рождаемости и смертности латышей как нацию ждет неизбежное вымирание, рассказал демограф, глава рижского офиса Международной организации по миграции (МОМ) Илмарс Межс в интервью изданию Latvijas Avize.
Демограф пояснил, что после восстановления независимости Латвии в течение 25 лет уровень рождаемости был значительно ниже, чем смертности. Так, в 2016 году смертей было на семь тысяч больше, чем новорожденных, а еще десять тысяч латышей эмигрировали в страны дальнего зарубежья. Еще через пять-десять лет уровень рождаемости заметно снизится, так как в стране будет намного меньше потенциальных родителей.
По данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по числу уезжающих из страны жителей, а также по показателю смертности. Первую строчку занимает Литва.