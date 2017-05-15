Вашингтон вновь заявил о поддержке женевского процесса по Сирии

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США поддерживают женевский процесс для политического урегулирования в Сирии, заявил на брифинге в понедельник помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

"Конечно, мы поддерживаем женевский процесс, мы верим, что в добавление к договоренности о прекращении огня должен следовать политический процесс", — сказал Джонсон на брифинге в понедельник.

По его словам, США "надеются, что смогут конструктивно работать с русскими для того, чтобы оказать давление на режим, чтобы закончить зверства, чтобы Россия взяла ответственность за своего партнера – сирийский режим — для окончания насилия".

Характеризуя прошедшую на прошлой неделе встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Джонсон отметил, что диалог " был продуктивным". "Они говорили о поисках путей продвижения в Сирии. Госсекретарь и министр Лавров признали, что отношения между Россией и США находятся на низком уровне и Сирия является одним из факторов, где бы мы хотели видеть улучшения отношений", — сказал он. Между тем, по его словам, на переговорах не удалось прийти к конкретному решению проблемы и не было достигнуто видение того, как продвигаться по женевскому процессу.

Во вторник в Женеве начинается очередной раунд переговоров между делегациями правительства Сирии и оппозиции. Стороны планируют рассмотреть четыре "корзины", согласованные участниками женевских дискуссий, которые включают в себя обсуждение новой конституции, выборов в Сирии, вопросов управления и борьбы с терроризмом.