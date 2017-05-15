Во Франции не верят, что Россия могла вмешаться в выборы президента страны

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Французы не верят в заявления, что Россия каким-либо образом могла вмешаться в выборы президента республики, заявил в интервью RT бывший глава французской контрразведки и основатель международного центра исследований по терроризму и помощи жертвам терактов Ив Бонне (Yves Bonnet).

Он уверен, что "русские никак не вмешивались во французские выборы, зато имело место открытое влияние на президентскую кампанию многочисленных финансовых интересов, как французских, так и международных".

По его словам, Россия для Запада является "красной тряпкой", но "это больше не работает". "Могу вас заверить, что французы, к счастью, больше в это не верят. Но они пытаются таким образом заставить всех поверить в то, что Россия вмешивается в выборы. Я плохо себе представляю, как именно какая бы то ни было страна — Россия, Китай или Иран — может с помощью кибератак вмешиваться в президентские выборы, если голосуют сами граждане страны", — считает Бонне.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.