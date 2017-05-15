Израильские военные убили палестинского рыбака

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 15 мая — РИА Новости. Израильские военные смертельно ранили палестинского рыбака, обстреляв его лодку у побережья сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Военные, обеспечивающие морскую блокаду анклава, говорят, что применили оружие после того, как палестинец вышел за пределы девятимильной зоны, где разрешен промысел, и проигнорировал приказы сменить курс.

"Палестинское судно нарушило границы рыболовецкой зоны у северной части сектора Газа. Дежурившие в этом районе военно-морские силы потребовали от него остановиться и произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Судно продолжило двигаться прежним курсом, вынудив военных открыть по нему огонь", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.

"В результате обстрела палестинец получил ранение и был эвакуирован в израильскую больницу. По информации оттуда, врачи констатировали его смерть", — сообщила она.

Армия начала проверку инцидента.

Со ссылкой на представителя профсоюза рыбаков сектора Газа палестинское агентство "Маан" идентифицирует погибшего как 26-летнего Мухаммада Бакра, жителя лагеря беженцев Шати. По данным агентства, он скончался в больнице "Барзилай" южного израильского города Ашкелона.