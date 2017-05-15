Россия настаивает на обмене пленных в Донбассе по формуле "всех на всех"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (223)

МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Россия настаивает на скорейшем обмене всех удерживаемых в ходе конфликта в Донбассе лиц по формуле "всех на всех", заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

В понедельник в Минске прошли заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп.

"Российская Федерация последовательно настаивает на скорейшем обмене удерживаемых лиц по схеме "всех на всех", — сказал Грызлов.

Он отметил, что альтернативы минским соглашениям нет. "Мы обсудили все направления нашей работы. Особое внимание уделено было гуманитарной составляющей и вопросам безопасности. Позиция контактной группы остаётся неизменной: альтернативы минским соглашениям не существует", — добавил Грызлов.