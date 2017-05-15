Сенатор предложит разместить ракеты на Аляске и в Калифорнии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский сенатор Дэн Салливан предложит дополнительно разместить на территории штатов Аляска и Калифорния 28 ракет-перехватчиков наземного базирования в качестве мер предосторожности после ракетных пусков КНДР, сообщает телеканал Fox News.

С таким предложением сенатор намерен выступить на этой неделе. Кроме того, Салливан предложит проведение дополнительных испытаний систем противоракетной обороны, отмечает телеканал. По данным телеканала, официальные лица в США рассматривают и другие инициативы в качестве мер предосторожности после действий Северной Кореи.

"Мы монитором (ситуацию)", – заявил телеканалу официальный представитель Совета по национальной безопасности США.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.