СМИ: НАТО призвало членов альянса ограничить время переговоров с Трампом

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. НАТО обращается к главам государств с просьбой ограничить время переговоров с президентом США Дональдом Трампом до 2-4 минут на предстоящем саммите альянса, пишет газета Foreign Policy со ссылкой на несколько источников в НАТО, а также на бывших американских чиновников.

НАТО традиционно организует встречу стран-участниц в первые несколько месяцев срока нового президента США. Однако на сей раз новый глава Соединенных Штатов заставляет альянс "нервничать сильнее" обычного, отмечает издание, в результате чего организаторы более внимательно подходят к подготовке встречи.

"Это смехотворно, как они готовятся справиться с Трампом. Как будто они готовятся иметь дело с ребенком, с кем-то, неспособным к продолжительной концентрации, с капризами, с кем-то, кто не имеет никакого понятия о НАТО, не имеет интереса к серьезным политическим вопросам", — сообщил изданию источник, пожелавший остаться неназванным.

Кроме того, как сообщил один из источников, по результатам каждого саммита альянса обычно публикуется декларация, в которой очерчивается новая стратегия, а также ключевые изменения в направлениях политики НАТО. В этом году организаторы не планируют публиковать этот документ, по словам одного из источников, "потому что они боятся, что Трампу он не понравится".

Эксперты же утверждают, что декларация не будет представлять ценности для европейских членов НАТО, так как позиция Трампа в отношении Европы до сих пор не определена. Кроме того, сообщается, что решение не публиковать декларацию может быть связано с тем, что предстоящий саммит будет непродолжительным.

В январе Трамп назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить". Кроме того, еще в ходе предвыборной кампании будущий американский президент заявлял, что НАТО необходимо сосредоточиться на борьбе с терроризмом.

Саммит НАТО состоится 25 мая в Брюсселе.