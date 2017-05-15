Лондон и Париж выступили за новые санкции Совбеза ООН против Пхеньяна

ООН, 15 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Франция и Великобритания выступают за новые санкции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна после очередного ракетного испытания КНДР.
"Соединенное Королевство выступает в поддержку более сильных санкций", — сказал он в понедельник. "Необходимо, чтобы эти действия были осуждены самым серьезным образом и быстро. И мы должны продолжать работу над долгосрочными ответами вызовам, которые ставит режим КНДР", — заявил Райкрофт.
Как заявил журналистам постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, Париж "выступает в поддержку быстрой и жесткой реакции со стороны Совета Безопасности". "СБ нужно продемонстрировать максимальную твердость в этом вопросе, не должно быть никаких сомнений".
Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе США и Японии проведет внеочередное заседание в связи с последним ракетным испытанием КНДР.
Накануне Пхеньян заявил, что в воскресенье провел испытание ракеты под названием Hwasong-12. В КНДР также сообщили, что ракета достигла высоты в 2111,5 километра и пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отметили в СМИ.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), целью испытания было увеличение числа ракет, способных нести ядерные боеголовки. За пуском ракеты наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.