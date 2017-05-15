Сталина лишили звания почетного гражданина чешского города

ПРАГА, 15 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Члены городского представительства города Ческе-Будеёвице на юге Чехии в понедельник большинством в 23 голоса из 39 приняли решение о лишении звания "Почетный гражданин города" бывшего главы советского государства Иосифа Сталина и бывшего президента коммунистической Чехословакии и лидера компартии Клемента Готвальда, которое они получили в 1945 году, сообщил журналистам приматор Йиржи Свобода.

"Дебаты перед голосованием были довольно долгие, мнения многих разделились. Я не знаю, почему вокруг этого такие эмоции. Оба (деятеля) получили почетное гражданство в то время, когда для этого был повод. Лишь позднее, в 1950-е годы, выяснилось, что они не вели себя оптимально", — сказал Свобода.

Звания почетных граждан города до сих пор получили 118 человек, последней из них стала летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова в 1979 году.

Сразу после окончания Второй мировой войны и освобождения Советской армией Чехословакии Сталин получил почетное гражданство еще нескольких чешских городов, кроме того во многих населенных пунктах ему были поставлены памятники. Большинство из них было снесено после разоблачения культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС, а почетное гражданство отменено, но в некоторых местах ничего не менялось вплоть до антикоммунистической "бархатной революции" 1989 года. И лишь в Ческе-Будеёвице Сталин до сего дня сохранял звание почетного гражданина.

Один из сторонников решения властей директор гимназии Антонин Секирка ранее напомнил, что "Готвальд подписал около 230 постановлений о смертной казни, в том числе для известного оппозиционного деятеля Милады Гораковой".