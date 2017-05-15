Кто такой Эдуард Филипп и почему Макрон назначил его премьером

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьером страны 46-летнего Эдуарда Филиппа — мэра Гавра и политика-центриста, не пользующегося широкой известностью внутри страны. Решение, о котором, благодаря утечкам в СМИ, стало известно заранее — и в то же время сенсационное. Победитель на президентских выборах оставил ни с чем своего ближайшего союзника, благодаря которому и смог одержать победу, — Франсуа Байру.

Байру помог Макрону, Макрон Байру — нет

Осенью 2016 года, когда Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты Франции, Филипп не смог бы представить себя его премьер-министром, поскольку… активно поддерживал другого кандидата. В отличие от президента, относящегося к левоцентристам, премьер-министр — умеренно правый и во главе страны желал бы видеть республиканца Алена Жюппе. Однако в ходе первичных выборов Жюппе уступил Франсуа Фийону, поддерживать которого Филипп не захотел.

В решающие месяцы перед голосованием мэр Гавра практически не появлялся в сообщениях информационных агентств. За это время Макрон, шедший по опросам третьим, совершил впечатляющий рывок. И все же до того, чтобы гарантировать себе место во втором туре, недотягивал. Недостававшую электоральную поддержку ему и обеспечил центрист Байру, сначала отказавшись выдвигаться сам, затем — призвав голосовать за Макрона.

После того как в марте был заключен союз Макрона и Байру, последнего многие прочили в премьер-министры. А сам номер два макронистов рассчитывал на поддержку со стороны Макрона для своих однопартийцев на парламентских выборах. Реальность оказалась жестче, чем можно было представить. Байру не получил премьерства, а участники возглавляемого им движения MoDem добились только 35 мест в списке из более чем 400 кандидатов, утвержденных движением Макрона "Республика, вперед!".

Старикам здесь не место

Скорее всего, неслучайно, что аппаратное поражение Байру совпало по времени с бессильными обвинениями в адрес Макрона, с которыми 14 мая выступил экс-премьер Франции Мануэль Вальс. Политик, под началом которого Макрон работал в ранге министра экономики, назвал бывшего подчиненного "злодеем", сравнив с экс-президентом Франции Франсуа Олландом: "Олланд — злодей, но у него имеются определенные рамки. Макрон — тоже злодей, него у него рамок нет".

Грубоватое признание Вальса последовало за затянувшимися переговорами, в ходе которых бывший премьер рассчитывал получить одобрение своей кандидатуры на парламентских выборах от макронистов. Успеха в этом начинании он не добился.

Для Вальса это поражение означает, что он присоединяется к клубу старожилов политической сцены, демонстративно теснимых Макроном. Ранее, за несколько дней до второго тура, фаворит Макрон заявил, что не пойдет на уступки лидеру леворадикалов Жан-Люку Меланшону, чтобы получить голоса его избирателей. Тогда же будущий президент с пренебрежением отозвался о своих бывших однопартийцах-социалистах. "Он не хочет нас", — резюмировал точку зрения президента генсек Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис.

Реформы Макрона

Президент Эммануэль Макрон, определявший себя как "левого", "ни левого и ни правого" и, наконец, "и правого и левого" государственного деятеля, — прежде всего политик-технократ. Задуманное им переустройство французского политического пейзажа предполагает сохранение прежнего курса при максимально большей замене действующих лиц. Прежнюю политику Олланда и Вальса призывают проводить новые — зачастую даже совершенно неизвестные французам — люди. И в этой связи Эдуард Филипп, новичок в политике европейского масштаба, воплощает набирающую силу тенденцию.

Завершившиеся несколькими днями ранее переговоры по формированию списков к парламентским выборам (назначены на июнь 2017 года) подтверждают ту же закономерность. Среди 428 кандидатов от движения Макрона — лишь около 50 имеют опыт в законодательных органах власти. Политиков, связанных с прошлым, Макрон рассматривает как дискредитировавших себя. По этой логике остается мало место для патриарха французской политики Франсуа Байру. И каковы бы ни были закулисные соглашения между экс-министром и действующим президентом, возглавить французское правительство Байру было не суждено.