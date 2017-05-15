США
15.0515 мая19:14МСК
USD56.53-0.64
EUR61.84-0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Кто такой Эдуард Филипп и почему Макрон назначил его премьером

19:1115.05.2017
0460
© AFP 2017 / Charly TriballeauМэр города Гавр Эдуард Филипп, ФранцияМэр города Гавр Эдуард Филипп, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьером страны 46-летнего Эдуарда Филиппа — мэра Гавра и политика-центриста, не пользующегося широкой известностью внутри страны. Решение, о котором, благодаря утечкам в СМИ, стало известно заранее — и в то же время сенсационное. Победитель на президентских выборах оставил ни с чем своего ближайшего союзника, благодаря которому и смог одержать победу, — Франсуа Байру.

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВновь назначенный премьер-министр Франции Эдуар Филипп и бывший премьер-министр Бернар Казенев в Париже. 15 мая 2017
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Вновь назначенный премьер-министр Франции Эдуар Филипп и бывший премьер-министр Бернар Казенев в Париже. 15 мая 2017

Байру помог Макрону, Макрон Байру — нет

Мануэль Вальс. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
"Макрон — подлец без границ". Перебранка Вальса
Осенью 2016 года, когда Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты Франции, Филипп не смог бы представить себя его премьер-министром, поскольку… активно поддерживал другого кандидата. В отличие от президента, относящегося к левоцентристам, премьер-министр — умеренно правый и во главе страны желал бы видеть республиканца Алена Жюппе. Однако в ходе первичных выборов Жюппе уступил Франсуа Фийону, поддерживать которого Филипп не захотел.

В решающие месяцы перед голосованием мэр Гавра практически не появлялся в сообщениях информационных агентств. За это время Макрон, шедший по опросам третьим, совершил впечатляющий рывок. И все же до того, чтобы гарантировать себе место во втором туре, недотягивал. Недостававшую электоральную поддержку ему и обеспечил центрист Байру, сначала отказавшись выдвигаться сам, затем — призвав голосовать за Макрона.

После того как в марте был заключен союз Макрона и Байру, последнего многие прочили в премьер-министры. А сам номер два макронистов рассчитывал на поддержку со стороны Макрона для своих однопартийцев на парламентских выборах. Реальность оказалась жестче, чем можно было представить. Байру не получил премьерства, а участники возглавляемого им движения MoDem добились только 35 мест в списке из более чем 400 кандидатов, утвержденных движением Макрона "Республика, вперед!".

Старикам здесь не место

Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Макрон официально вступил в должность президента Франции
Скорее всего, неслучайно, что аппаратное поражение Байру совпало по времени с бессильными обвинениями в адрес Макрона, с которыми 14 мая выступил экс-премьер Франции Мануэль Вальс. Политик, под началом которого Макрон работал в ранге министра экономики, назвал бывшего подчиненного "злодеем", сравнив с экс-президентом Франции Франсуа Олландом: "Олланд — злодей, но у него имеются определенные рамки. Макрон — тоже злодей, него у него рамок нет".

Грубоватое признание Вальса последовало за затянувшимися переговорами, в ходе которых бывший премьер рассчитывал получить одобрение своей кандидатуры на парламентских выборах от макронистов. Успеха в этом начинании он не добился.

Для Вальса это поражение означает, что он присоединяется к клубу старожилов политической сцены, демонстративно теснимых Макроном. Ранее, за несколько дней до второго тура, фаворит Макрон заявил, что не пойдет на уступки лидеру леворадикалов Жан-Люку Меланшону, чтобы получить голоса его избирателей. Тогда же будущий президент с пренебрежением отозвался о своих бывших однопартийцах-социалистах. "Он не хочет нас", — резюмировал точку зрения президента генсек Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис.

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент Франции Франсуа Олланд и избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Президент Франции Франсуа Олланд и избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже

Реформы Макрона

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Американский политолог: Макрон не изменит отношение к России
Президент Эммануэль Макрон, определявший себя как "левого", "ни левого и ни правого" и, наконец, "и правого и левого" государственного деятеля, — прежде всего политик-технократ. Задуманное им переустройство французского политического пейзажа предполагает сохранение прежнего курса при максимально большей замене действующих лиц. Прежнюю политику Олланда и Вальса призывают проводить новые — зачастую даже совершенно неизвестные французам — люди. И в этой связи Эдуард Филипп, новичок в политике европейского масштаба, воплощает набирающую силу тенденцию.

Завершившиеся несколькими днями ранее переговоры по формированию списков к парламентским выборам (назначены на июнь 2017 года) подтверждают ту же закономерность. Среди 428 кандидатов от движения Макрона — лишь около 50 имеют опыт в законодательных органах власти. Политиков, связанных с прошлым, Макрон рассматривает как дискредитировавших себя. По этой логике остается мало место для патриарха французской политики Франсуа Байру. И каковы бы ни были закулисные соглашения между экс-министром и действующим президентом, возглавить французское правительство Байру было не суждено.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена