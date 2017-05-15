Таиландский программист создал программу, блокирующую вирус Wanna Cry

БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. Таиландский программист Чанвит Кеокаси, преподаватель факультета компьютерной инженерии Технологического университета Сураннари в провинции Накхон Ратчасима, создал программу, блокирующую вирус-вымогатель Wanna Cry, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.

После того как программа эффективно блокировала вирус на компьютерах, принадлежащих университету, преподаватель разместил ее в интернете для бесплатного скачивания. На момент публикации программу скачали несколько десятков тысяч пользователей со всего мира, общее количество просмотров программы, успешно блокирующей вирус-вымогатель, составило более миллиона, сообщает издание.

По информации газеты, ссылающейся на неназванные источники в силовых структурах, в Таиланде за субботу-понедельник были заражены вирусом-вымогателем более 200 компьютеров, однако во всех случаях проблему удалось решить с помощью индивидуальных IT-специалистов или сотрудников полицейского управления по борьбе с технологической преступностью без уплаты выкупа.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.