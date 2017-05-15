В Греции ультраправый депутат устроил драку в парламенте

АФИНЫ, 15 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Депутат ультраправой партии "Золотая заря" Илиас Касидиарис устроил драку в парламенте Греции во время обсуждения в финансовом комитете законопроекта о новых мерах экономии, спикер парламента запретил всей фракции присутствовать на заседаниях комитетов.

Касидиарис летом 2012 года избил депутата от компартии Лиану Канелли в прямом эфире одного из местных телеканалов, однако избежал уголовного преследования. На этот раз он набросился на депутата от консервативной партии "Новая демократия", бывшего министра МВД Никоса Дендиаса.

Когда во время слушаний Дендиас шел к выходу из зала, Касидириас набросился на него со словам "Почему ты ходишь передо мною, когда я выступаю?" и ударил депутата.

Председательствующий на заседании вызвал охрану и потребовал вывести Касидиариса из зала, а спикер парламента Никос Вуцис своим решением запретил всей парламентской фракции "Золотой зари" участвовать в обсуждении законопроекта в комитетах парламента.

По словам Вуциса, партия "Золотая заря" несет коллективную ответственность за такое поведение ее депутата.

"Они показали, что готовы применять силу, поэтому наша позиция заключается в том, что "Золотая заря" не может участвовать в заседаниях комитетов по законопроекту", — сказал Вуцис журналистам.

Помимо этого действия Касидиариса обсудят в комиссии по этике.

Действия Касидиариса осудили все партии, расценив их как фашистские.

В Греции уже несколько лет идет судебный процесс о признании "Золотой зари" преступной организацией в связи с убийством певца-антифашиста и нападениями на политических противников и мигрантов. После убийства выяснилось, что партия подготовила штурмовые отряды, которые совершают нападения на мигрантов.

Идеология партии характеризуется как ультраправая, неонацистская, ее символика напоминает символику нацистской Германии. Тем не менее "Золотая заря" в опросах общественного мнения занимает третье место по популярности.