Политолог прокомментировал назначение мэра Гавра премьер-министром Франции

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Назначение премьер-министром Франции мэра города Гавр Эдуара Филиппа логично, оно является приглашением значительного числа республиканцев отдать свои голоса на парламентских выборах в июне кандидатам президента Эммануэля Макрона, заявил РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Сам Макрон ранее являлся членом партии социалистов, однако в прошлом году основал собственное политическое движение "Вперед".

Эксперт считает это назначение "ожидаемым и логичным". Он пояснил, что новый премьер является не просто представителем Республиканской партии, а человеком, принадлежащим к крылу бывшего главы французского кабмина Алена Жюппе, в свое время — фаворита президентской гонки от этого объединения. "Нынешний премьер был его (Жюппе — ред.) политическим оруженосцем", — охарактеризовал Филиппа Рубинский.

По его словам, "именно это крыло республиканцев готово на определенных условиях работать с президентом Макроном при осуществлении его программы", в частности по укреплению Евросоюза, введению мер по экономии, свертыванию определенных социальных программ и ревизии трудового законодательства. "Это назначение — приглашение значительной части республиканцев подержать кандидатов Макрона на парламентских выборах в июне", — считает Рубинский.

Назначать же в качестве премьер-министра социалиста, кем ранее являлся сам Макрон, было бы, по мнению эксперта, "бессмысленно и контрпродуктивно". "Ясно, что любой социалист, даже самый подготовленный, ему не нужен. Социалистической партии уже не существует, она развалилась, сошла со сцены", — объяснил он.

Эдуар Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права. Среди других мест работы в послужном списке Филиппа — служба в Государственном совете Франции и участие в создании партии UMP, ныне носящей название "Республиканцы".