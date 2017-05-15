В Баварии число пострадавших при взрыве на заводе выросло до 13

БЕРЛИН, 15 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Тринадцать сотрудников завода в городе Эльтманн в Баварии пострадали в результате взрыва, произошедшего утром в понедельник, заявила полиция Нижней Франконии.

Взрыв произошел около 10.15 (11.15 мск), по имеющимся данным, в очистном сооружении. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"В общей сложности пострадали тринадцать сотрудников, четверо из них – серьезно. Тяжело раненных доставили на вертолете в разные клиники", — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что при взрыве не произошло выброса вредных веществ, и безопасности населения ничего не угрожает. Сотрудники завода покидали свои рабочие места на короткое время, сейчас большинство из них уже может вернуться к работе.