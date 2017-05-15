Венгерские власти опровергли информацию о задержании Хорста Малера

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти Венгрии опровергли информацию о задержании одного из основателей немецкой террористической группировки RAF Хорста Малера, пишет еженедельник Spiegel.

Ранее сообщалось, что Хорст Малер задержан в Венгрии. 81-летний Малер с 2009 года отбывал наказание в тюрьме ФРГ за отрицание холокоста, в 2015 году он был временно освобожден по состоянию здоровья. Малер должен был вернуться в тюрьму 19 апреля текущего года, но подался в бега.

"По состоянию на полдень понедельника венгерские силы правопорядка не принимали никаких мер против Хорста Малера и не задерживали его. У нас нет сведений относительно санкционированного в судебном порядке задержания", — сообщил изданию представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Террористическая группировка RAF (РАФ, "Фракция красной армии") была создана в Германии в 1970 году Андреасом Баадером, Гудрун Энслин, Хорстом Малером, Ульрике Майнхоф и рядом других молодых людей. Организаторы определяли свою организацию следующим образом: "коммунистическая, антиимпериалистическая городская герилья (партизанская война в городе)". РАФ несет ответственность за 34 громких убийства, многочисленные ограбления банков и взрывы. В 1998 году организация объявила о самороспуске.