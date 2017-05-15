В Праге пройдет конференция по безопасности с участием Юнкера и Могерини

ПРАГА, 15 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Международная конференция по вопросам безопасности состоится в июне в Праге, в ее работе примут участие известные политики, включая главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, сообщил журналистам в понедельник премьер Богуслав Соботка.

Проведение конференции в понедельник утвердило правительство Чехии, которое, наряду с Еврокомиссией, является организатором мероприятия.

"Эта конференция является олицетворением нашего активного участия в развитии Евросоюза. Лидеры стран-членов ЕС на последних саммитах в Братиславе и Риме сошлись в том, что среди приоритетов организации должны быть оборона и безопасность. Поэтому я рад, что мы можем провести подобную конференцию в Праге, надеюсь, что она будет способствовать более активному сотрудничеству (стран ЕС) в сфере обороны и безопасности", — сказал Соботка.

Ожидается, что на конференции выступят представители европейских политических институтов, НАТО, оборонной промышленности, а также отдельных государств-членов ЕС.