Для чего российские пограничники контролируют белорусский пассажиропоток

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Режим пограничного контроля в отношении граждан третьих стран на авиарейсах между Россией и Белоруссией начал действовать в Российской Федерации сегодня. Российско-белорусские авиалинии переводятся в международные терминалы российских аэропортов. Москва официально уведомила Минск об этих изменениях еще 21 апреля. Пограничный контроль не касается пассажиров, которые являются гражданами России и Белоруссии.
Белорусский МИД ситуацию не драматизирует. Российские аэропорты Шереметьево (Москва), Храброво (Калининград), Стригино (Нижний Новгород) и другие к новым требованиям подготовлены.
Что изменится на "прозрачной" российско-белорусской границе?
Политика открытости
Разъясняя позицию Кремля по поводу решения Минска о безвизовом въезде иностранцев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: "Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения… Отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование безвизового режима уже на нашу границу".
Система безопасности на российско-белорусской границе складывалась десятилетиями — постоянным взаимодействием и множеством совместных операций в рамках СНГ.
Никто не ставит под сомнение компетентность спецслужб Белоруссии. И все же обстановка в Восточной Европе тревожная, в Польше и странах Балтии размещаются передовые войска НАТО, в соседней Украине не первый год идет гражданская война. Неслучайно посол России в Минске Александр Суриков подчеркнул превентивный характер перемен на российско-белорусской границе.
При всем уважении к суверенитету Белоруссии — безвизовая политика Минска вступает в противоречие с интересами национальной безопасности Российской Федерации.
Создание пограничного режима для пассажиров из третьих стран и пограничной зоны в Псковской, Смоленской, Брянской областях — это в условиях единого таможенного пространства необходимая и достаточная компенсационная мера.
С сегодняшнего дня иностранные граждане могут попасть на территорию России только через международный пункт пропуска (при наличии действующей визы). Кстати, рост государственного внимания к трансграничным проблемам не отменяет механизма взаимного признания виз.
Пограничный контроль ФСБ России на границе с Белоруссией — лишь напоминание о существующих "пределах прозрачности".
Особенности погранзоны
Президент Белоруссии в 2014 году подписал указ № 433, регламентирующий статус приграничных территорий, примыкающих к российско-белорусской границе. И Москва не видит рисков в подобной регламентации. Особое внимание к трансграничным проблемам свидетельствует лишь о степени угрозы и государственной ответственности. В ноябре 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо заявил о нелегальном трафике оружия с Украины через белорусскую границу.
На основании президентского указа Белоруссия в 2014 году установила приграничные территории на границе с Россией, то есть участки местности, включающие пограничную зону глубиной до 30 километров, пограничную полосу глубиной до 10 километров, полосу крепления госграницы, пункты пропуска, административно-территориальные и территориальные единицы Белоруссии. Заметим, на границе односторонней безопасности быть не может.
Можно сравнивать особенности белорусского и российского пограничного режима, но суть — в синхронном движении сторон к максимальной регламентации добрососедских отношений и отсутствию "теневых" зон.
Между Россией и Белоруссией непрозрачных и спорных вопросов нет.