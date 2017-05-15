Для чего российские пограничники контролируют белорусский пассажиропоток

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Режим пограничного контроля в отношении граждан третьих стран на авиарейсах между Россией и Белоруссией начал действовать в Российской Федерации сегодня. Российско-белорусские авиалинии переводятся в международные терминалы российских аэропортов. Москва официально уведомила Минск об этих изменениях еще 21 апреля. Пограничный контроль не касается пассажиров, которые являются гражданами России и Белоруссии.

Если коснуться предыстории перемен, в Белоруссии с 12 февраля действует пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США, Японию и государства ЕС. При этом Минск не планирует осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белоруссией и Россией. Таким образом, безвизовый режим в соседней республике объективно затрагивает интересы Российской Федерации (прибывшие в Белоруссию иностранцы могут скрытно проникнуть на российскую территорию). И российская сторона оперативно реагирует — на границе с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях 1 февраля создана пограничная зона , которая не нарушает ни одного из существующих международных и межгосударственных договоров

Белорусский МИД ситуацию не драматизирует. Российские аэропорты Шереметьево (Москва), Храброво (Калининград), Стригино (Нижний Новгород) и другие к новым требованиям подготовлены.

Что изменится на "прозрачной" российско-белорусской границе?

Политика открытости

Разъясняя позицию Кремля по поводу решения Минска о безвизовом въезде иностранцев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: "Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения… Отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование безвизового режима уже на нашу границу".

Возможно, Минск планирует стать Меккой международного туризма или за свою открытость миру намерен получить некие политические дивиденды. Это внутреннее дело наших соседей. Для граждан Белоруссии и России граница остается абсолютно прозрачной.

Система безопасности на российско-белорусской границе складывалась десятилетиями — постоянным взаимодействием и множеством совместных операций в рамках СНГ.

Никто не ставит под сомнение компетентность спецслужб Белоруссии. И все же обстановка в Восточной Европе тревожная, в Польше и странах Балтии размещаются передовые войска НАТО, в соседней Украине не первый год идет гражданская война. Неслучайно посол России в Минске Александр Суриков подчеркнул превентивный характер перемен на российско-белорусской границе.

Российско-белорусские автомобильные пункты пропуска для граждан третьих стран непрозрачны давно. Региональные пограничные управления ФСБ России упорядочили въезд людей и транспорта в пограничную зону в Псковской, Смоленской и Брянской областях еще в феврале. Однако через авиационные терминалы до 15 мая транзитные иностранцы из Белоруссии могли нелегально попасть в Россию.

При всем уважении к суверенитету Белоруссии — безвизовая политика Минска вступает в противоречие с интересами национальной безопасности Российской Федерации.

Создание пограничного режима для пассажиров из третьих стран и пограничной зоны в Псковской, Смоленской, Брянской областях — это в условиях единого таможенного пространства необходимая и достаточная компенсационная мера.

С сегодняшнего дня иностранные граждане могут попасть на территорию России только через международный пункт пропуска (при наличии действующей визы). Кстати, рост государственного внимания к трансграничным проблемам не отменяет механизма взаимного признания виз.

Пограничный контроль ФСБ России на границе с Белоруссией — лишь напоминание о существующих "пределах прозрачности".

Особенности погранзоны

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский 1 февраля заявил, что белорусских пограничников и пограничной зоны на границе с Россией нет, но "условия для обеспечения пограничной безопасности… созданы". О каких условиях идет речь?

Президент Белоруссии в 2014 году подписал указ № 433, регламентирующий статус приграничных территорий, примыкающих к российско-белорусской границе. И Москва не видит рисков в подобной регламентации. Особое внимание к трансграничным проблемам свидетельствует лишь о степени угрозы и государственной ответственности. В ноябре 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо заявил о нелегальном трафике оружия с Украины через белорусскую границу.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Сотрудники Мозырского пограничного отряда патрулируют контрольно-следовую полосу на белорусско-украинской границе

На основании президентского указа Белоруссия в 2014 году установила приграничные территории на границе с Россией, то есть участки местности, включающие пограничную зону глубиной до 30 километров, пограничную полосу глубиной до 10 километров, полосу крепления госграницы, пункты пропуска, административно-территориальные и территориальные единицы Белоруссии. Заметим, на границе односторонней безопасности быть не может.

Пограничный режим установлен в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, которые прилегают к белорусской государственной границе и обозначаются предупреждающими знаками. Контроль за въездом, временным пребыванием и передвижением в пограничной зоне и пограничной полосе физических лиц и транспортных средств осуществляют органы пограничной службы и внутренних дел.

Можно сравнивать особенности белорусского и российского пограничного режима, но суть — в синхронном движении сторон к максимальной регламентации добрососедских отношений и отсутствию "теневых" зон.

Между Россией и Белоруссией непрозрачных и спорных вопросов нет.