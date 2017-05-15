Меннинг после освобождения останется на службе в американской армии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, признанный судом женщиной и взявший имя Челси, после освобождения из тюрьмы в США официально будет числиться в составе американских вооруженных сил, сообщает газета USA Today со ссылкой на представителя армии.

"Рядовой Мэннинг в соответствии с законом имеет право на медицинскую помощь, находясь на дополнительном отпуске в статусе официально находящегося на службе в ожидании окончательного пересмотра (его дела) в апелляционном порядке",- заявил представитель армии Дейв Фостер (Dave Foster). По его словам, после освобождения Мэннинг будет по-прежнему иметь возможность на медобслуживание, однако жалование получать не будет.

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения.

Согласно решению экс-президента США Барака Обамы, Мэннинг выйдет на свободу 17 мая 2017 года.