В Венгрии задержали одного из основателей террористической группировки RAF

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Один из основателей немецкой террористической группировки RAF Хорст Малер задержан в Венгрии, сообщает журнал Focus.

Отмечается, что 81-летний Малер с 2009 года отбывал наказание в тюрьме ФРГ за отрицание холокоста, в 2015 году он был временно освобожден по состоянию здоровья. Малер должен был вернуться в тюрьму 19 апреля текущего года, но подался в бега.

"В соответствии с имеющейся информацией Хорст Малер был задержан в Венгрии", — приводит издание слова представителя прокуратура Мюнхена Кена Хайденрайха.

По данным журнала, Малер планировал получить в Венгрии убежище.

Террористическая группировка RAF (РАФ, "Фракция красной армии") была создана в Германии в 1970 году Андреасом Баадером, Гудрун Энслин, Хорстом Малером, Ульрике Майнхоф и рядом других молодых людей. Организаторы определяли свою организацию следующим образом: "коммунистическая, антиимпериалистическая городская герилья (партизанская война в городе)". РАФ несет ответственность за 34 громких убийства, многочисленные ограбления банков и взрывы. В 1998 году организация объявила о самороспуске.