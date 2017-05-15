Экс-премьера Франции Фийона вызвали в суд 30 мая

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции и экс-кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон вызван в суд 30 мая в рамках продолжающего расследования по его делу, пишет газета Monde.

Предвыборный скандал вокруг Фийона и его окружения начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Аналогичные обвинения были высказаны в адрес двух детей Фийона.

Впервые Фийон появился в суде 14 марта. Тогда ему предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

В первом туре президентских выборов во Франции Фийон потерпел неудачу, получив 20,1% голосов.