Скончался российский гид, провалившийся под лед на Шпицбергене

МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Российский гид, который находился в числе туристической группы, провалившейся под лед на Шпицбергене в конце апреля, скончался в университетской клинике Тромсё в Норвегии, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на представителя больницы.

"Россиянин, который был отправлен в клинику в Тромсё после инцидента со снегоходами на Шпицбергене 28 апреля, скончался в ночь на понедельник от полученных травм", — сообщили NRK в университетской клинике.

Группа российских туристов пересекала Темпельфьорд на Шпицбергене по дороге из заброшенного поселка Пирамида, когда девять человек вместе со скутерами провалились под лед, трое оказались в воде. В результате поисковой операции все туристы были спасены, двоих пришлось ночью вертолетом доставить из Лонгьира в Тромсё. Состояние гида оценивалось как критическое.