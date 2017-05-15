В Эстонии у всех лекарств появились аннотации на русском языке

ТАЛЛИН, 15 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Министерство социальных дел Эстонии завершило перевод на русский и английский языки информационных листков для всех 388 безрецептурных лекарств, которые продаются в аптеках республики, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее правительство Эстонии приняло решение о выделении 400 тысяч евро для финансирования перевода информационных листков к лекарствам на русский и английский языки. До этого действовало правило, согласно которому к зарубежному лекарственному препарату должен прилагаться информационный листок на эстонском языке о его составе, содержании активных веществ, использовании и хранении.

"Доступность аннотаций на русском и английском поспособствует избеганию неправильного использования лекарств. Благодаря этому русскоязычные жители Эстонии, а также гости нашей страны и пользующиеся английским постоянные жители смогут лучше понимать медицинский текст, чтобы правильно и безопасно принимать лекарства", — цитирует пресс-служба слова министра социальных дел Евгения Осиновского.

Министр также отметил, что люди, покупающие безрецептурные лекарства, не консультируются с врачом, поэтому информационные листки в этом случае особенно важны.

Переводы доступны на сайтах министерства социальных дел и лекарственного департамента. Также клиент может попросить аптекаря распечатать интересующий его информационный листок. К наиболее популярным безрецептурным лекарствам относятся обезболивающие, а также лекарства от насморка, аллергии и ожогов.