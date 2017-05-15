Более ста активистов обратились к Трампу с призывом закрыть дело Ассанжа

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более ста активистов подписали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить расследование в отношении Джулиана Ассанжа и других сотрудников WikiLeaks.

"Мы просим вас немедленно прекратить расследование большого жюри и снять обвинения против Джулиана Ассанжа и других сотрудников WikiLeaks, что в планах министерства юстиции", — говорится в документе, опубликованном на сайте фонда Courage Foundation в понедельник.

Среди поставивших свои подписи — экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, а также лингвист, философ и историк Ноам Хомский.

В конце апреля сообщалось, что власти США подготовили официальные обвинения, чтобы добиваться ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Расследование в отношении Ассанжа и WikiLeaks министерство юстиции США ведет с 2010 года. Во время правления президента Барака Обамы генпрокурор и представители минюста установили, что будет непросто выдвинуть обвинения против Ассанжа, потому что не только портал WikiLeaks публиковал украденные документы дипломатической службы США.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.