В Нигерии двадцать человек стали жертвами атаки на мечеть

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь в мечети в центральной части Нигерии, 20 фермеров погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу в деревне Этоги (Etogi) в центральной части страны. По данным полиции, за нападением могут стоять представители народа фулани.

"Вооруженные люди открыли огонь по верующим внутри мечети во время утренней молитвы", — сообщил агентству представитель полиции штата Нигер Бала Элькана (Bala Elkana).

Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.

Ранее агентство сообщало, что в субботу боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам"* напали на группу фермеров на северо-востоке страны, шесть человек погибли.

*Террористическая организация, запрещенная в России.