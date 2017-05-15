В Кот-д'Ивуар беспорядки с участием военных перекинулись на порт Сан-Педро

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Беспорядки с участием военных в Кот-д'Ивуар перекинулись на портовый город Сан-Педро, передает агентство Рейтер.

Ранее в понедельник сообщалось об интенсивной стрельбе в крупнейших городах страны Абиджане и Буаке. Жители Абиджана, считающегося экономической столицей Кот-д'Ивуара, сообщили СМИ, что мятежные военные возводят баррикады на улицах города. в Абиджане также парализована работа порта, откуда осуществляются поставки какао, крупнейшим мировым поставщиком которого является Кот-д'Ивуар.

"Мятежные военные в Сан-Педро. Они повсюду. Слышна стрельба. Все закрывают магазины и идут домой", — сообщил агентству один из местных экспортеров какао.

Беспорядки с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств происходят в Кот-д'Ивуаре с начала января. На прошлой неделе власти страны объявили, что более 8 тысяч военнослужащих отказались от финансовых требований, которые стали причиной массовых протестов. Однако другая группа ивуарийских военных осудила отказ своих коллег от повышения денежных выплат.

Три дня назад правительственные силы, лояльные президенту, объявили о марше на Буаке, чтобы заставить бунтовщиков сложить оружие.