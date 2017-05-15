Журналисты, которым отказали во въезде в Молдавию, хотят обратиться в ЕСПЧ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Журналисты Дмитрий Ермолаев и Андрей Татарчук, которым отказали во въезде в Молдавию, намерены обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями своих прав, в настоящее время ведут соответствующие консультации с юристами.

Ранее сообщалось, что журналисту газеты "Российские вести" Дмитрию Ермолаеву и латвийскому журналисту Андрею Татарчуку не разрешили въехать в Молдавию. В пресс-службе пограничной полиции республики РИА Новости сообщили, что Ермолаеву не разрешили въехать в Молдавию, так как не была указана цель его визита в республику. В полиции подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд.

"Мы рассматриваем сейчас и советуемся с юристами по перспективам рассмотрения данного дела в ЕСПЧ. Потому что в первую очередь произошло формальное выдворение, депортация без юридического оформления. При этой процедуре, которая не была оформлена юридически, были нарушены множественные наши права", — сказал Ермолаев на пресс-конференции в понедельник.

Он пояснил, что спецслужбы конфисковали паспорта журналистов, произвели досмотры, Ермолаев и Татарчук были конвоированы в самолет после 14-часового ожидания вылета. По словам Ермолаева, намерение обратиться в ЕСПЧ связано не с ожиданиями извинений, а с предотвращением повторения подобных ситуаций.

"Это просто некое Средневековье правовое, действие по "праву сильного" где-то века XV", — добавил он.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон назвал "полным беспределом и провокацией" отказ во въезде в республику Ермолаеву и Татарчуку. Союз журналистов России выразил возмущение фактом задержания главного редактора еженедельника "Российские вести" в аэропорту Кишинева и призвал инициаторов и исполнителей "незаконного действия" принести извинения журналисту.

Власти Молдавии ранее неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.