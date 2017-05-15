Президент Польши: в отношениях с Россией страны НАТО должны быть едины

ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. Польша и Латвия считают, что страны НАТО должны выступать единым фронтом в отношениях с Россией, заявил президент Польши Анджей Дуда, встречаясь с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в понедельник в Варшаве.

"Говорили мы о вопросах, связанных с нашим участием в Евроатлантическом союзе. Говорили о гарантиях безопасности нашим государствам, что и для господина президента и для меня очень важно", — сказал Дуда.

"Говорили мы об отношениях с нашим восточным соседом — о наших отношениях с Россией. Здесь наши мнения с господином президентом абсолютно совпадают. Считаем, что НАТО должна в этом вопросе — отношений с Россией — выступать вместе и должна прежде всего заботиться о том, чтобы восточный фланг НАТО был безопасен и чтобы было видно единомыслие и солидарность всех стран НАТО и решительность в том, что территория НАТО абсолютно неделимо", — заявил польский президент.

Также, по словам Дуды, со своим латвийским коллегой он говорил о выполнении решений последнего саммита НАТО. "Мы говорили о создаваемой в Литве батальонной группе (НАТО), в которой участвуют польские военные, оснащенные танками. Нас радует, что Польша в этой батальонной группе будет играть такую важную роль — около 200 польских солдат, которые в ближайшее время отправятся в Латвию", — добавил Дуда.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны.