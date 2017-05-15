Суд отпустил пранкера, снявшего штаны на "Евровидении"

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Днепровский районный суд Киева отпустил задержанного украинского пранкера и журналиста Виталия Седюка, который снял штаны на сцене во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017, проходившего в Киеве.NewsOne.
При этом суд обязал Седюка являться по вызову суда и следователей, а также сдать заграничный паспорт.
Во время выступления прошлогодней победительницы Евровидения Джамалы пранкер выскочил на сцену с австралийским флагом и спустил штаны, после чего его задержала охрана. Полицейские квалифицировали действия Седюка по статье о хулиганстве, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Сам пранкер заявил, что совершил скандальный поступок ради эпатажа. При этом ему удалось пробраться на финал без билета и аккредитации.