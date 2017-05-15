Суд отпустил пранкера, снявшего штаны на "Евровидении"

Охранники удаляют Виталия Седюка, выбежавшего на сцену во время выступления Джамалы. 14 мая 2017

Охранники удаляют Виталия Седюка, выбежавшего на сцену во время выступления Джамалы. 14 мая 2017

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Днепровский районный суд Киева отпустил задержанного украинского пранкера и журналиста Виталия Седюка, который снял штаны на сцене во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017, проходившего в Киеве.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и применить к подозреваемому Седюку меру пресечения в виде личного обязательства", — сообщил судья на заседании, которое транслировал украинский телеканал NewsOne

При этом суд обязал Седюка являться по вызову суда и следователей, а также сдать заграничный паспорт.

Во время выступления прошлогодней победительницы Евровидения Джамалы пранкер выскочил на сцену с австралийским флагом и спустил штаны, после чего его задержала охрана. Полицейские квалифицировали действия Седюка по статье о хулиганстве, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сам пранкер заявил, что совершил скандальный поступок ради эпатажа. При этом ему удалось пробраться на финал без билета и аккредитации.