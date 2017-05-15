Около 200 польских танкистов войдут в международный батальон НАТО в Латвии

ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. Около 200 польских танкистов войдут в состав международного батальона НАТО в Латвии, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом в Варшаве.

"Мы говорили о создаваемой в Литве батальонной группе (НАТО — ред.), в которой участвуют польские военные, оснащенные танками. Нас радует, что Польша в этой батальонной группе будет играть такую важную роль — около 200 польских солдат, которые в ближайшее время отправятся в Латвию", — сказал Дуда.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.