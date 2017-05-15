Трамп получил от советников информацию, которая оказалась интернет-шуткой

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил от высокопоставленных сотрудников свой администрации информацию, которая оказалась интернет-шуткой, сообщает издание Politico.
Однако обложка журнала с "ледниковым периодом" оказалась сетевым розыгрышем, который циркулировал в сети на протяжении нескольких лет. Отмечается, что другим сотрудникам команды Трампа пришлось вмешиваться, чтобы президент не успел сделать публичных заявлений относительно "лицемерия СМИ" по вопросу изменения климата.
Другой знакомый с ситуацией источник сообщил, что Макфарланд совершила ошибку ненамеренно.
Politico отмечает, что в связи с инцидентом глава аппарата Белого дома Райнс Прибас пытается упорядочить поток поступающей к Трампу информации.