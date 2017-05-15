Трамп получил от советников информацию, которая оказалась интернет-шуткой

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил от высокопоставленных сотрудников свой администрации информацию, которая оказалась интернет-шуткой, сообщает издание Politico.

По данным источников в Белом доме, несколько дней назад заместитель советника по национальной безопасности Кэти Макфарланд передала Трампу распечатки двух обложек журнала Time: одна из них, якобы датированная 1970-ми годами, предсказывала наступление ледникового периода, в то время как журнал 2008 года предупреждал об опасности глобального потепления.

Однако обложка журнала с "ледниковым периодом" оказалась сетевым розыгрышем, который циркулировал в сети на протяжении нескольких лет. Отмечается, что другим сотрудникам команды Трампа пришлось вмешиваться, чтобы президент не успел сделать публичных заявлений относительно "лицемерия СМИ" по вопросу изменения климата.

Другой знакомый с ситуацией источник сообщил, что Макфарланд совершила ошибку ненамеренно.

Politico отмечает, что в связи с инцидентом глава аппарата Белого дома Райнс Прибас пытается упорядочить поток поступающей к Трампу информации.