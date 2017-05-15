Политолог прокомментировал заявления Климкина о давлении США на Россию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заявления главы МИД Украины Павла Климкина о том, что США готовы оказать давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, вряд ли повлекут за собой большее число санкций и ужесточение политики в отношении РФ, считает завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров.

Президент США Дональд Трампа 10 мая принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также министр провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. По данным посла Украины в США Валерия Чалого, встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны США.

Климкин в минувшее воскресенье заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1", что США готовы оказать давление на Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. По словам Климкина, главный результат его встречи с Трампом в Вашингтоне — "это четкий месседж поддержки Украины", "реальное желание привлекаться к давлению на Россию".

При этом по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон, который также состоялся 10 мая, было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии. При этом сам Трамп заявил, что провел "очень хорошую" встречу с Лавровым и выразил надежду, что результатом их беседы станет, в конечном счете, установление мира в Сирии и на Украине.

Давление на Россию

По словам эксперта, в данной ситуации нет особых причин для критики в сторону Дональда Трампа. "Зацепиться, по большому счету, здесь не за что. Да, Трамп как представитель великой державы, которая заинтересована в урегулировании конфликта на востоке Европы, пытается это сделать, принимая министра одной стороны, затем другой стороны", — сказал Сидоров РИА Новости.

Он отметил, что подобная поддержка обеих сторон конфликта со стороны США — это не политика двойных стандартов, а, прежде всего, показатель того, что администрация Трампа до сих пор не сформировала курс по отношению к России.

"То есть, иными словами, курса администрации в отношении нашей страны не сложилось. У них до сих пор остаются сомнения по тем линиям, которые надо в отношении нас проводить", — подчеркнул Сидоров.

Эксперт также скептически отнесся к заявлениям Климкина о готовности США оказать давление на Россию. "Санкции (против России) введены, их никто не снимает, значит, давление уже формально, по крайней мере, существует. Какое еще они (США) могут оказывать давление?" — сказал Сидоров.

По его словам, вряд ли подобная риторика "результируется в большее число санкций, в ужесточение по другим линиям".

Украинский вопрос

Что касается Украины, эксперт отметил, что "и Европейский союз, и, безусловно, Соединенные Штаты оказывают больше моральную психологическо-информационную поддержку, при этом сокращая реальную помощь, то есть помощь, которая выражается в долларах".

"Есть декларативные вещи, когда они (страны Запада — ред.) говорят, что мы не согласны с линией России, и Россия должна изменить свою политику, это одно. Другое — если они поставляют летальное оружие или оказывают конкретную экономическую помощь. Это совершенно другое", — подчеркнул Сидоров.

По его словам, "сейчас Запад переводит вот такую материальную помощь, которую он оказывал Украине, в помощь моральную". "А это означает то, что давление, оно будет в большей степени моральное. Оно и сейчас есть, но, возможно, будет чуть-чуть сильнее, хотя вряд ли", — добавил Сидоров.

В этом плане, по словам эксперта, встреча с Лавровым и Климкиным "должна была уравновесить позицию Трампа, то, что он не пророссийский, а он хочет добиться мира, что он, собственно говоря, и заявил, что Украина и Россия должны помириться".

Ранее Трамп разместил на своей странице в Twitter фотографии с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным, написал: "Давайте творить мир!"