В ФРГ призвали ужесточить законы об информационной безопасности страны

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт высказался за ужесточение законодательства страны в области информационной безопасности на фоне недавних международных кибератак.

"Для обеспечения безопасности нашего общества необходимо повысить уровень информационной безопасности объектов критически важной инфраструктуры", — заявил министр в интервью газете Passauer Neue Presse.

Он пояснил, что это касается в первую очередь водоснабжения и энергоснабжения, транспортной и финансовой систем, а также системы здравоохранения страны.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.