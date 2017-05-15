В PwC рассказали, когда может произойти новая атака вируса-шифровальщика

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Возможность новой атаки вируса-вымогателя снова актуальна, так как уже вышла его новая версия, весьма эффективно заражающая узлы, говорится в исследовании компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Как отмечает компания, весьма вероятно, что по истечению нескольких дней или часов появится новый штамм вируса, поэтому необходимо принять защитные меры, которые с высокой вероятностью помогут защититься от вируса.

Среди таких мер компания предлагает установить обновление Windows от 14 марта текущего года. Кроме того, рекомендуется заблокировать все взаимодействия по порту 445, как на конечных станциях так и на сетевом оборудовании, провести полное сканирование всех хостов с помощью антивирусных программ, а также оповестить пользователей о возможной атаке, ее последствиях и возможных путях распространения.

"Напоследок хотелось бы указать, что недавно были найдены еще несколько критических уязвимостей в OS Windows, например, в Windows Defender (CVE-2017-0290), что грозит еще более серьезными проблемами для владельцев уязвимых версий Windows. В данном случае рекомендуется наладить процесс управления обновлениями или максимально сократить время от появления обновления до его установки", — говорится в сообщении компании.

Разработчики антивируса Avast в пятницу сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. Тогда же в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.