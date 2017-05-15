PwC дала рекомендации по борьбе с вирусом-вымогателем

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) дала ряд рекомендации для тех, кто стал жертвой атаки вируса-вымогателя, поразившего множество пользователей по всему миру, сообщается в исследовании компании, глобальная сеть которой объединяет более 223 тысяч сотрудников в 157 странах.

В случае, если вы уже стали жертвой вируса, компания рекомендует в первую очередь изолировать зараженный компьютер, отключив его от сети передачи данных. В случае, если пользователь своевременно заметил заражение, и вирус еще не затронул основную часть файлов, рекомендуется выключить компьютер, чтобы не потерять дополнительных данных.

"На текущий момент есть ряд способов отключить вирус, но делать этого не рекомендуется, так как все ваши файлы останутся зашифрованными, и есть небольшой риск того, что после удаления всех файлов вируса, вы в дальнейшем не сможете восстановить собственную информацию", — говорится в сообщении.

"Сейчас силы многих лабораторий кибербезопасности, и нашей в том числе, сфокусированы на том чтобы разработать средство по расшифровке данных, и опыт подсказывает, что весьма вероятно такой способ будет найден, поэтому не стоит поддаваться панике", — отмечает PwC.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.