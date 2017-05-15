В Таиланде обнаружены случаи заражения компьютеров вирусом WannaCry

БАНГКОК, 15 мая — РИА Новости. Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCry обнаружены в Таиланде, говорится в заявлении управления полиции по борьбе с технологической преступностью, опубликованном в понедельник на интернет-сайте главного управления национальной полиции Таиланда.
В документе не сообщается, сколько компьютеров в стране были заражены и коснулось ли заражение компьютеров государственных учреждений страны.
СМИ Таиланда, в том числе газеты Nation и "Матичон", опубликовали в понедельник информацию о заражении вирусом нескольких компьютеров, контролирующих электронные рекламные щиты, установленные в центре Бангкока, которые вместо рекламы демонстрировали "послание" авторов вируса.
Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.