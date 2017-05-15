В Таиланде обнаружены случаи заражения компьютеров вирусом WannaCry

БАНГКОК, 15 мая — РИА Новости. Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCry обнаружены в Таиланде, говорится в заявлении управления полиции по борьбе с технологической преступностью, опубликованном в понедельник на интернет-сайте главного управления национальной полиции Таиланда.

В связи с обнаружением нескольких случаев заражения вирусом-вымогателем полиция рекомендует владельцам зараженных компьютеров воздержаться от уплаты выкупа, вместо этого советует собрать доказательства присутствия вируса, в том числе скриншоты, и передать их специалистам управления по борьбе с технологической преступностью, говорится в заявлении.

В документе не сообщается, сколько компьютеров в стране были заражены и коснулось ли заражение компьютеров государственных учреждений страны.

СМИ Таиланда, в том числе газеты Nation и "Матичон", опубликовали в понедельник информацию о заражении вирусом нескольких компьютеров, контролирующих электронные рекламные щиты, установленные в центре Бангкока, которые вместо рекламы демонстрировали "послание" авторов вируса.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.