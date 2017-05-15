Суд ООН начал слушания по петиции Индии против Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге в понедельник приступил к слушаниям по петиции Индии против Пакистана по делу об отставном индийском военном, который приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже.

"Сегодня я обращаюсь к суду от имени Республики Индия с надеждой, что суд определит предварительные меры, чтобы смертный приговор, который был вынесен Ядаву посредством нелепого разбирательства в военном суде Пакистана в нарушение прав, гарантированных Ядаву Венской конвенцией (о консульских сношениях), будет отложен и не будет приведен в силу до решения суда по индийской петиции", — заявил представитель Индии Дипак Миттал. Прямая трансляция заседания велась на сайте суда.

Миттал и адвокат от Индии Хариш Салви представили позицию Индию. Дели считает суд над Ядавом нарушением Венской конвенции о консульских сношениях, поскольку Индия не получила консульского доступа к обвиняемому и не смогла обеспечить его юридическую защиту. Также Индия считает, что Ядав был похищен из Ирана, а не задержан в Белуджистане, как утверждает пакистанская сторона. На этом основании Индия призывает суд способствовать тому, чтобы приговор был отменен или признан незаконным.

Как ожидается, вечером состоится вторая часть заседания, на которой свою позицию заявят представители Пакистана.

Армия Пакистана 10 апреля сообщила, что военный трибунал приговорил к смертной казни отставного индийского военного Кулбушана Судхира Ядава по обвинению в шпионаже. Исламабад заявляет, что Ядав работал на внешнюю разведку Индии, в Нью-Дели заявляют, что Ядав не имеет никаких связей с правительством Индии после досрочного ухода со службы в ВМС. Пакистан ранее дал понять, что приговор не будет исполнен "немедленно". В МИД страны поясняли, что у Ядава есть возможность в течение 60 дней после вынесения приговора оспорить его в апелляционной инстанции, и даже после этого у него останется возможность просить о помиловании командующего армией и президента Пакистана.